Seine Sicherheitsstufe herabgesetzt: Prinz Harry will Namen!

Prinz Harry (39) will wissen, wer die Verantwortlichen sind. Nachdem der Sohn von König Charles (75) zusammen mit seiner Familie in die USA gezogen war und dem Königshaus den Rücken gekehrt hatte, wurde das Sicherheitsmaß für die Aussteiger in Großbritannien herabgesetzt. Verantwortlich ist das Beschlussgremium Ravec. Dagegen ging der zweifache Papa vor Gericht vor – und verlor. Doch er gibt nicht auf und fordert nun die Namen der einzelnen Personen!

Das geht aus den Protokollen des Prozesses hervor, die Mirror vorliegen. So soll Harry bei der Frage, wer für die Herabsetzung seiner Sicherheitsstufe verantwortlich sei, sehr bestimmt reagiert haben. "Ich hätte gerne die Namen dieser Personen", wird er zitiert. Ob er den auch erhalten hat, ist nicht klar. Ravec soll seine Entscheidung aber verteidigt und weiter vertreten haben.

Ein Sprecher des britischen Innenministeriums bestätigte bereits, dass der Einsatz von Security für Harry situationsabhängig geprüft werde. So hatte der 39-Jährige beispielsweise bei seinem Kurzbesuch in London nach der Krebsdiagnose seines Vaters den vollen Schutz. Wie immer war die Security des Palastes dafür verantwortlich und weil Harry den König traf, bekam er auch das ganze Sicherheitsaufgebot, um das er gebeten hatte. Aufgrund der Krankheit des Monarchen sei das aber eine Ausnahmesituation gewesen.

Getty Images Prinz Harry, 2023

Getty Images Prinz Harry beim Besuch des Epping Forest in Epping, März 2015

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2014

