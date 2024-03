"Es wird nass": Das erste GNTM-Shooting wird herausfordernd!

Wie werden sie sich wohl in diesem Jahr schlagen? Die Kandidaten der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel haben bereits die allererste Hürde gemeistert: In Folge drei liefen sie für die erste Fashionshow der Staffel vor Publikum über den Laufsteg. Die Vorschau für die nächste Folge gibt Einblicke in die nächste Aufgabe der Modelanwärter. Das erste Fotoshooting steht an – und das hat es ganz schön in sich!

Die Location steht schon fest: Geshootet wird direkt an einem Strand auf Teneriffa. Heidi (50) kann schon einmal so viel verraten: "Es wird nass!" In der Vorschau der nächsten Folge ist zu sehen, wie sich die Kandidaten in Vierergruppen im Wasser rekeln und dabei immer wieder hinterrücks von den starken Meereswellen erfasst werden. Während des Shootings gibt nicht nur Heidi die Anweisungen: Zur Unterstützung hat sie sich Modelkollegin Elizabeth Hurley (58) herangeholt. "Der Druck ist hoch", äußert sich Kandidatin Nuri zur sichtlichen Herausforderung der Modelanwärter.

Noch 40 Kandidaten haben die Chance, Heidi von ihren Modelqualitäten zu überzeugen: Für 15 der Models endete die Reise bereits in der vergangenen Folge. Es bleibt abzuwarten, wie die Kandidaten mit den schweren Shootingbedingungen umgehen werden und wie viele der Models weiterhin Teil der Show sein dürfen.

Getty Images Elizabeth Hurley, Model

Instagram / nur.en Nuri, "Germany's Next Topmodel" 2024

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

