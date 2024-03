Happy Birthday! Justin Bieber feiert heute 30. Geburtstag

Alles Gute zum Geburtstag, Justin Bieber (30)! Vor bereits 16 Jahren hatte seine Mutter das erste Gesangsvideo ihres Sohnes auf YouTube veröffentlicht. Der Clip von dem Musiktalent war direkt durch die Decke gegangen! Wenig später folgte bereits sein erster eigener Song "One Time", der sofort in den Billboard Charts landete. Doch das war erst der Anfang seiner Karriere. Heute gehört der Sänger zu den erfolgreichsten Musikern weltweit. Nun wird Justin schon 30 Jahre alt!

Weltweit hat der Megastar mehr als 150 Millionen Platten verkauft. Sein letztes Album "Justice" erschien bereits vor drei Jahren. Trotzdem hat der Sänger auch heute noch rund 80 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Viele seiner Fans denken heute anlässlich seines Geburtstages an den Kanadier. In den sozialen Medien wird er von Glückwünschen geradezu überschüttet. "Ich bin mit Justin zusammen groß geworden. Er wird für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Happy Birthday", schreibt ein Nutzer beispielsweise auf X.

Nicht nur beruflich, sondern auch in der Liebe scheint der Musiker sein Glück gefunden zu haben. Nach der öffentlich gescheiterten Beziehung zu der Sängerin Selena Gomez (31) hat er nun scheinbar die Richtige gefunden. Schon fast sechs Jahre ist er mit dem Model Hailey Bieber (27) verheiratet.

Getty Images Justin Bieber und Usher, 2011

Getty Images Justin Bieber, im Jahr 2012

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

