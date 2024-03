Nach Scheidungskrieg: So viel Gewicht verlor Alice Evans!

So krass veränderte sie sich! Alice Evans (52) und Ioan Gruffudd (50) traten 2007 vor den Traualtar – nach knapp 14 Jahren Ehe verkündeten sie jedoch 2021 ihre Trennung. Die Ex-Eheleute lieferten sich einen erbitterten Scheidungskrieg: Die Schauspielerin bezeichnete ihren Ex sogar als Kinderschänder. Der ganze Stress der vergangenen Zeit scheint nicht spurlos an der zweifachen Mutter vorbeigegangen zu sein: Alice präsentiert sich gertenschlank!

"Ich habe etwa 18 Kilogramm abgenommen", verkündet die Vampire Diaries-Darstellerin auf ihrem Instagram-Profil. Der Schnappschuss zeigt eine sichtlich erschlankte Alice in einem sommerlichen blauen Kleid und einer pinken Sonnenbrille. "Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, aber für mich hat es sich einfach nicht richtig angefühlt", äußert sie sich zu ihrem Gewichtsverlust.

Ihre Fans zeigen sich hellauf begeistert über die neue Figur der 52-Jährigen. "Oh Alice, du siehst absolut umwerfend aus. Du siehst, ehrlich gesagt, halb so alt aus, wie du bist", schreibt ein entzückter Fan. "Du bist wunderschön! Innerlich wie äußerlich", lautet ein weiterer Kommentar.

Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Anzeige

Getty Images Alice Evans im Juni 2013 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de