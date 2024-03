Nicht die beste Stimme? So täuscht Heidi Klum darüber hinweg

Heidi Klum (50) probiert sich gern aus. Neben ihren Jobs als Jurorin bei Germany's Next Topmodel und America's Got Talent versuchte sie sich schon als Schauspielerin, zum Beispiel bei "Die Bergretter". Auch Musik gehört zu ihrem Repertoire: Bereits 2022 steuerte sie für GNTM den Titelsong bei, und auch in diesem Jahr hat sie sich wieder hinter das Mikro gewagt. Dass sie nicht die beste Sängerin ist, sei Heidi jedoch stets bewusst gewesen...

Dass ausgerechnet sie einen Popsong machen wollte, sei erstaunlich. "Es ist so lustig, weil ich eine wirklich nervige Stimme habe – sie ist wirklich hoch und superschnell", findet Heidi laut Daily Mail. Um über ihre Schwächen in puncto Gesangstalent hinwegzutäuschen, habe sie einfach versucht, sich möglichst sexy anzuhören. "Das macht man eben so, wenn man keine tolle Stimme hat", erklärt die Modelmama.

Doch Heidi hat noch einen weiteren Tipp: "Du brauchst auch einen wirklich guten Produzenten, der dich viel besser klingen lässt." Und den Hinweis nimmt sie sich zu Herzen. Während sie für "Chai Tea With Heidi" mit keinem Geringeren als Snoop Dogg (52) zusammenarbeitete, hat sie sich für ihren neuen Song zu Unterstützung DJ-Star Tiësto (55) gekrallt.

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2022

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Snoop Dogg im Tonstudio

