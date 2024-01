Top oder Flop? Das sagen die Fans zu Heidi Klums neuem Song

Hat sich Heidi Klum (50) musikalisch weiterentwickelt? Das Model hatte 2022 den Soundtrack zu seiner eigenen Show Germany's Next Topmodel geliefert. Gemeinsam mit Snoop Dogg (52) brachte die vierfache Mutter den Song "Chai Tea with Heidi" raus. Das Feedback darauf war nicht sonderlich positiv – vor allem ihre Live-Performance im Finale sorgte damals für harsche Kritik. Doch nun hat sich Heidi noch einmal ans Singen gewagt. In der Nacht zum Freitag wurde der neue GNTM-Song "Sunglasses At Night" veröffentlicht: Kann sie die Fans damit überzeugen?

Unter dem offiziellen Musikvideo auf YouTube tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare – bisher überwiegend positiv. "Ich habe nichts dazu zu sagen, außer: ikonisch", schreibt ein begeisterter Hörer. "Besser als gedacht. Sehr gut. Das tiefere singen klingt gut", findet ein weiterer. Das Video zu dem Song kommt hingegen eher weniger gut an. "Wie eintönig, immer die gleiche Bewegung – langweilig", beschwert sich ein anderer User.

Für Heidi geht mit der Veröffentlichung des Covers von Corey Harts gleichnamigem Song ein großer Wunsch in Erfüllung. "Hört nicht auf, zu träumen! Und lasst euch von niemandem vorschreiben, was ihr tun könnt und was nicht!", stellte sie vor wenigen Tagen auf Instagram klar. Zudem bedankte sie sich bei dem niederländischen DJ Tiësto (55), der das Ganze mitproduziert hat.

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2022

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2024

Getty Images Heidi Klum bei einem Event für "America's Got Talent"

