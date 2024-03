Pia Tillmann und Zico freuen sich über fertiges Babyzimmer

Hinter Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) liegen anstrengende Wochen! Nachdem die beiden TV-Bekanntheiten im vergangenen Jahr am Sommerhaus der Stars teilgenommen hatten, verkündeten sie stolz, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die Köln 50667-Darstellerin ist es nach Sohnemann Henry schon das zweite Baby. Wie anstrengend die Schwangerschaft werden kann, und was so alles vorbereitet werden muss, weiß sie also: Pia und Zico freuen sich nun über ihr fertiges Babyzimmer!

"Der Schweiß der letzten beiden Tage hat sich mehr als gelohnt. Unser Babyzimmer ist endlich fertig und wir lieben es", schwärmen die werdenden Eltern unter einem Video auf Instagram, dass sie im Zimmer ihres Nachwuchses zeigt. In einem Zeitraffer sieht man Pia und Zico Möbel aufbauen und den Raum anschließend einrichten.

Lange kann es nicht mehr dauern, bis Pia und Zicos Nachwuchs sein eigenes Reich endlich kennenlernen kann. Vor wenigen Tagen teilte die 38-Jährige ein Foto ihres riesigen Babybauchs im Netz. Dazu schrieb sie: "Ich werde es auch irgendwie vermissen, wie dein großer Bruder voller Stolz Pläne schmiedet für euch zwei und immer wieder zwischendurch aus dem Nichts kommt und meinen Bauch streichelt."

Anzeige

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach

Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Januar 2024

Anzeige

Instagram / piatillmann/ Pia Tillmann, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de