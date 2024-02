"Sehnlichst erwartet": Pia Tillmann zeigt ihren Babybauch!

Bald ist es so weit! Pia Tillmann (38) und Zico Banach (32) fiebern der Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses entgegen. Mit ihrem Ex-Partner hat die Blondine bereits ein Kind – ihren Sohn Henry. Mittlerweile befindet sich die ehemalige Köln 50667-Darstellerin in der 35. Schwangerschaftswoche und kann es kaum erwarten, ihr zweites Söhnchen auf der Welt begrüßen zu dürfen. In einem sentimentalen Post richtet sich Pia nun an ihre Fans und präsentiert stolz ihre Babykugel!

In einem aktuellen Instagram-Beitrag streckt die Blondine lächelnd ihren Bauch in die Kamera. Bei dem Gedanken an das baldige Ende der Schwangerschaft wird die 38-Jährige emotional: "Ich werde es auch irgendwie vermissen, wie dein großer Bruder voller Stolz Pläne schmiedet, für euch zwei und immer wieder zwischendurch aus dem Nichts kommt und meinen Bauch streichelt." Pia richtet auch rührende Worte an ihren zukünftigen Sprössling: "Du wirst sehnlichst erwartet und schon jetzt abgöttisch geliebt!"

Die werdende Zweifachmama teilt nicht nur die schönen Seiten der Schwangerschaft mit ihrer Community. Erst vor einigen Tagen verriet sie im Netz, dass ihr ungeborenes Baby zu viel wiegt. Das Gewicht sei laut Pia an der Obergrenze und bereite ihr Sorgen: "Wenn es unbehandelt ist und eventuell doch ein Schwangerschaftsdiabetes besteht, könnte das auch zu Gefahren für mich und den Kleinen führen."

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach im Januar 2024

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Januar 2024

Instagram / piatillmann Pia Tillmann im Februar 2024

