Vor TV-Show: Sharon Osbourne muss einen Benimmkurs machen!

Keine Eskapaden, bitte! Sharon Osbourne (71) ist ein gern gesehener Gast im Fernsehen: Während die Ehefrau von Ozzy Osbourne (75) in den frühen 2000ern sogar ihre eigene Show "The Sharon Osbourne Show" hatte, saß sie auch für einige Staffeln in der Jury von America's Got Talent. In Kürze wird die Managerin nun als Gastbewohnerin bei der britischen Version von Promi Big Brother zu sehen sein – doch im Vorfeld musste sich Sharon einem Benimm-dich-Kurs unterziehen!

Wie People berichtet, haben Sharon sowie ihr TV-Kollege Louis Walsh (71), der ebenfalls in den TV-Container ziehen wird, im Vorfeld der Show ein Training für "Respekt und Integration" absolvieren müssen. JJ Anisiobi, ein guter Freund der 71-Jährigen und Moderator von TalkTV, muss über diese Maßnahme schmunzeln: "Das mit dem Respekt und der Inklusion ist lustig, denn Sharon ist oft bei mir im Talk […] und wir haben ihr eine Liste mit Wörtern gegeben, die sie nicht sagen darf."

Auch der jüngste Zoff mit Kanye West (46) machte deutlich, dass Sharon oft einen raueren Ton anschlägt: Nachdem ihr Ehemann Ozzy eine Anfrage von Kanye West abgelehnt hatte und der Rapper dennoch Wege gefunden hatte, die Absage zu umgehen, entbrannte ein heftiger Streit. "Der Motherf***er ist ein Schwein", zog Sharon in einem TMZ-Interview vom Leder.

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne

Getty Images Sharon Osbourne und Louis Walsh

Getty Images Kanye West bei einem Basketballspiel im März 2022

