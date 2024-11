So süß zeigte Nikita Kuzmin Freundin Lauren seine Liebe

Nikita Kuzmin (26), bekannt aus Strictly Come Dancing, hat seine Liebe zu seiner Freundin Lauren Jaine anlässlich ihres einjährigen Jubiläums öffentlich bekundet. Im Juni teilte Nikita auf Instagram eine Reihe von gemeinsamen Fotos. Unter die Bilder schrieb er: "1 Jahr heute – liebe dich Bibble" mit einem roten Herz-Emoji. Lauren antwortete darauf mit den Worten: "Liebe dich" und fügte drei Herzchen hinzu.

Neben seinem Engagement bei "Strictly Come Dancing" nahm Nikita auch an der neuesten Staffel von Celebrity Big Brother teil, wo er neben Stars wie Louis Walsh (72) und Sharon Osbourne (72) zu sehen war. Während dieser Zeit war Lauren seine größte Unterstützerin und begleitete ihn, wann immer es möglich war. In einem rührenden Instagram-Post drückte sie damals ihre Freude über sein neues Abenteuer aus und versprach, jede Nacht die Show zu verfolgen. Als Nikita gefragt wurde, wen er nach seiner Zeit im Big-Brother-Haus zuerst sehen möchte, antwortete er ohne zu zögern: "Meine Freundin, meine Familie und meine zwei Katzen!"

Nikita und Lauren sind seit 2023 ein Paar und machten ihre Beziehung im Oktober auf Instagram offiziell. Lauren, Model und Absolventin der Durham University, unterstützte Nikita bei mehreren "Strictly Come Dancing"-Liveshows und begleitete ihn zu verschiedenen Events. Die beiden hatten zunächst versucht, ihre Romanze größtenteils unter dem Radar zu halten. Doch Insider hatten gegenüber The Sun berichtet, dass das Paar eine großartige Verbindung hat. Nach dem Finale der letzten Staffel, in dem Nikita und sein Tanzpartner Layton Williams knapp den Sieg verpassten, gönnten sich Nikita und Lauren eine luxuriöse Auszeit in Dubai. Auf Instagram teilte Nikita romantische Urlaubsfotos, die das Paar glücklich unter Palmen und bei glamourösen Abenden zeigen.

Getty Images Layton Williams und Nikita Kuzmin, "Strictly Come Dancing"-Stars

Instagram / nikita__kuzmin Nikita Kuzmin kuschelt mit Freundin Lauren Jaine im Bett

