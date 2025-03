So bekommt Nikita Kuzmin Job und Familie unter einen Hut

Nikita Kuzmin (27), Profitänzer aus der beliebten Show Strictly Come Dancing, hat über seine Zukunftspläne mit seiner Freundin Lauren Jaine gesprochen. Der 27-Jährige und das Model sind seit Anfang 2023 ein Paar und hatten ihre Beziehung im Oktober 2023 offiziell gemacht. "Wir haben definitiv schon über die Zukunft gesprochen. Ich hoffe, sie wird eines Tages Ja sagen!", verriet der gebürtige Ukrainer im Gespräch mit OK!. Ein Hochzeitsvideo aus Südafrika habe das Paar kürzlich zu Tränen gerührt und weiter ins Schwärmen gebracht. Die Aussage kommt, kurz nachdem Nikita bekannt gab, auf Solotour zu gehen.

Abseits seines straffen Zeitplans zwischen Proben und Auftritten nehmen sich Nikita und Lauren bewusst Zeit füreinander. Während der Tänzer fast jeden Tag lange Stunden auf der Bühne oder im Studio verbringt, schaffen es die beiden, ihre Zweisamkeit durch einfache Unternehmungen zu genießen. "Wir verbringen 99 Prozent der Zeit zu Hause und schauen Modern Family", gestand Nikita. Es sei nicht wichtig, was sie unternehmen, sondern dass sie zusammen sind und gegenseitig ihren Raum respektieren. Ihr Alltag bestehe nicht aus Glamour, sondern aus kleinen Momenten, die das Paar miteinander teilt, wie entspannte Marvel-Filmmarathons, Ausflüge und spontane Roadtrips.

Zwar hatte das Paar zu Beginn noch versucht, die Beziehung etwas unter Verschluss zu halten, aber seit der Bekanntmachung im Oktober 2023 geben die zwei immer wieder mal Einblicke in das gemeinsame Leben. So hatte Nikita in emotionalen Instagram-Posts Momente ihrer Beziehung geteilt. Ihr gemeinsames Jubiläum postete er beispielsweise mit den Worten: "1 Jahr heute – liebe dich Bibble". Nach der letzten Staffel von "Strictly Come Dancing", in der Nikita mit Layton Williams den zweiten Platz erreichte, gönnte sich das Paar eine romantische Auszeit in Dubai. Immer wieder zeigt sich Nikita dankbar für Laurens Unterstützung, sowohl bei den "Strictly Come Dancing"-Liveshows als auch während seiner Zeit bei Celebrity Big Brother. Die beiden genießen ihre Beziehung offenbar in vollen Zügen und geben sich trotz voller Terminkalender Raum für gemeinsame Momente – von Filmmarathons bis zu luxuriösen Reisen.

Getty Images Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance" 2020

Instagram / lauren.jaine Nikita Kuzmin und Lauren Jaine

