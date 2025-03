Tänzer Nikita Kuzmin startet Solotour und verrät Geheimnis

Der aus Strictly Come Dancing bekannte Tänzer Nikita Kuzmin (27) hat eine aufregende neue berufliche Richtung eingeschlagen. Der 27-Jährige, der bereits auf der Tanzfläche und im Reality-TV begeisterte, startet seine erste eigene Solotour namens "Midnight Dancer", wie The Sun berichtet. Am Samstag geht es im Bromley Churchill Theatre los, und das Publikum darf sich auf eine dramatische Show freuen, die eine Liebesgeschichte mit Leidenschaft, Verrat und Hoffnung erzählt. Doch das ist nicht alles: Nikita hat auch verraten, dass er seit einiger Zeit heimlich Gesangsunterricht nimmt, um sich als Triple-Performer weiterzuentwickeln.

Seine Solotour wird zwar noch keine Gesangseinlagen enthalten, doch Nikita plant bereits, das in Zukunft nachzuholen: "Ich würde wahnsinnig gerne ein Musical machen", erzählte er dem Newsportal. Trotz seiner neuen Pläne möchte er der BBC-Show "Strictly Come Dancing" treu bleiben. "Ich bleibe so lange, wie sie mich haben wollen", erklärte er. Neben seiner beruflichen Karrierereise bewegt ihn jedoch auch das Schicksal seiner Familie in der Ukraine. In einer TV-Show erzählte er letztens, wie schwierig die anhaltenden Probleme und der Krieg in seinem Heimatland zu verarbeiten seien, und bemühte sich emotional, die richtigen Worte dafür zu finden.

Nikita wurde 1997 in Kiew geboren und lebt mittlerweile in Großbritannien, wo er einen beeindruckenden Karriereweg eingeschlagen hat. Mit seinem Ruf als ehrgeiziger und talentierter Performer erobert er nicht nur die Herzen seiner Fans, sondern auch neue Bühnen. Neben seiner Arbeit verbindet ihn eine tiefe Beziehung zu seiner Familie, die ihn trotz der Distanz immer unterstützt hat. Fans loben nicht nur sein Talent, sondern auch seine offene und emotionale Art, die er regelmäßig in Interviews zeigt. So teilte er auch kürzlich, dass er unter Diabetes Typ 1 leidet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Layton Williams und Nikita Kuzmin, "Strictly Come Dancing"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Setlur und Nikita Kuzmin bei "Let's Dance" 2020

Anzeige Anzeige