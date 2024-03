Aus mit Jenny: "Love Island"-Luca verrät den Trennungsgrund

Warum gehen Jenny Grassl (23) und Luca Müller getrennte Wege? Die Hotelfachfrau und der Betreiber einer Social-Media-Agentur haben sich bei Love Island Hals über Kopf ineinander verliebt. Sie wurden ein Paar und waren nach der Show sogar zusammen im Urlaub. Vor wenigen Wochen verkündete Jenny dann aber plötzlich die Trennung, mit der sie offenbar überhaupt nicht gerechnet hatte. Warum hat Luca sich getrennt?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde hakt ein Follower bei dem Ulmer nach, um zu erfahren, warum er nicht mehr mit Jenny zusammen ist. "Wie das Leben so ist: Manchmal passt es oder es passt nicht. Man darf nicht vergessen, dass man in einer Blase war und das echte Leben noch mal was anderes ist", erklärt Luca. Trübsal bläst er deswegen aber offenbar nicht: "Mir geht es eigentlich immer gut. Immer Spaß am Leben und ein Lächeln im Gesicht kann ich jedem empfehlen."

Ein Liebescomeback dürfte es wohl nicht geben. Jenny hatte das bereits kurz nach der Trennung gegenüber Promiflash mit einem klaren Nein beantwortet. Außerdem betonte die 23-Jährige: "Beste Freunde werden wir wahrscheinlich nicht mehr."

Instagram / _jenny_2000_ Luca und Jenny im November 2023

Instagram / _jenny_2000_ Luca und Jenny, "Love Island"-Teilnehmer 2023

RTL2 Jenny und Luca, "Love Island"-Gewinner

