Jenny Grassl kann sich kein Comeback mit Luca vorstellen

Es gibt kein Zurück! Jenny Grassl (23) und Luca Müller hatten sich im vergangenen Jahr in der Datingshow Love Island kennen und auch lieben gelernt. Mit ihrer Lovestory überzeugten sie die Fans – und gewannen am Ende die Show. Doch mittlerweile ist alles aus und vorbei: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die einstigen Turteltauben von nun an getrennte Wege gehen. Gegenüber Promiflash plaudert Jenny jetzt über das Ende ihrer Beziehung.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, dass sie und ihr Verflossener noch einmal zueinanderfinden, antwortet die Hotelfachfrau im Interview mit Promiflash mit einem klaren "Nein". Und auch was das Verhältnis der beiden nach der Trennung angeht, sieht die Zukunft für das Ex-Paar wohl erst mal nicht sonderlich rosig aus. "Beste Freunde werden wir wahrscheinlich nicht mehr", stellt die TV-Bekanntheit klar. Einer neuen Beziehung scheint die 23-Jährige allerdings nicht ganz abgeneigt zu sein: "Natürlich ist noch alles sehr frisch, aber wer weiß, was kommt. Ich möchte nichts ausschließen."

Erst kürzlich hatte die Bayerin in ihrer Instagram-Story von dem plötzlichen Liebes-Aus berichtet: "Luca und ich haben uns vor Kurzem getrennt. Es war auch sehr überraschend für mich und ich bin genauso schockiert wie ihr." Jenny habe überhaupt nicht mit der Trennung gerechnet – vor wenigen Wochen hatte Luca sie noch beim RTL Turmspringen unterstützt.

RTL II Jenny bei "Love Island" 2023

Instagram / luuqa Luca, "Love Island"-Gewinner

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca, "Love Island"-Kandidaten 2023

