Sofia Richie bekämpft Schwangerschaftsakne mit TikTok-Tipps

Sofia Richie (25) weiß sich zu helfen. Im vergangenen Jahr heiratete die Tochter von Lionel Richie (74) den Musikproduzenten Elliot Grainge. Die aufwendige Hochzeit in Südfrankreich machte sie über Nacht zum Star auf TikTok und Co. Anfang des Jahres hat sie voller Freude verkündet, dass sie und ihr Mann den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch eine Schwangerschaft geht auch mit einer Menge Veränderungen einher – Sofia hat plötzlich wieder mit Akne zu kämpfen...

"Ich habe seit der Highschool nicht mehr mit hormonell bedingter Akne zu tun gehabt", erklärt das Model im Interview mit Vogue. Plötzlich wieder mit Pickelchen und fettiger Haut zu kämpfen, sei für Sofia in ihrer Schwangerschaft bisher die größte Umstellung gewesen. Mit der Zeit habe sie jedoch gelernt, was sie für ihre Haut tun kann. "Ich wasche mein Gesicht jetzt dreimal am Tag. Früher habe ich das nur morgens und abends gemacht", berichtet die werdende Mama.

Über den Umgang mit hormonellen Pickeln habe sie viel im Netz gelernt. "Ich werde nicht lügen: Ich bin ein Mädchen, das durch TikTok scrollt und so viele verschiedene Mädchen bei ihren verschiedenen Tipps und Tricks beobachtet", gesteht die Ex von Scott Disick (40). Auch wenn die meisten Beauty-Trends nichts für Sofia persönlich seien, mache es ihr Spaß, sie zu Hause auszuprobieren.

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauchshooting

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie, Influencerin

