Süßes Foto: Ashley Benson ist zum ersten Mal Mama geworden!

Ashley Benson (34) schwebt im siebten Himmel! Die Schauspielerin spannte ihre Fans in den vergangenen Wochen mächtig auf die Folter. Denn der Pretty Little Liars-Star erwartete sein erstes Kind mit Ehemann Brandon Davis und präsentierte regelmäßig seinen wachsenden Babybauch. Nun ist der große Tag gekommen: Via Instagram verkündet Ashley stolz, dass ihre kleine Tochter auf der Welt ist – und zwar mit einem ersten, supersüßen Foto!

