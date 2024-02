Hat Taylor Swifts Vater Scott einen Paparazzo angegriffen?

Was hat es damit auf sich? Taylor Swift (34) scheint sich derzeit auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zu befinden: Aktuell tritt die Sängerin mit ihrer "The Eras"-Tour auf – und füllt weltweit die größten Stadien. Zuletzt gab die "Shake It Off"-Interpretin ihre beliebtesten Songs in der australischen Stadt Sydney zum Besten. Doch nun werden böse Behauptungen gegen TayTays Papa Scott laut!

Der Paparazzo Ben McDonald berichtet nun gegenüber Daily Mail, dass der 71-Jährige ihn nach einer Party mit seiner berühmten Tochter am Dienstagmorgen "angegriffen" habe: "Sie verließ das Boot, sie ging auf die Sicherheitsleute zu, die uns Regenschirme ins Gesicht hielten, und dann griff er an." So soll Scott den 51-jährigen Fotografen ins Gesicht geschlagen haben, wovon der "sehr schmerzhafte Verletzungen" erlitten haben soll. Medizinisch behandelt werden musste Ben jedoch noch nicht.

Den Grund für den vermeintlichen Angriff meint Ben ebenfalls zu kennen: "Er hat wahrscheinlich beschlossen, dass er seine Tochter aus irgendeinem Grund verteidigen muss." Wie die NSW Police Force bereits gegenüber Page Six bestätigt hat, wird nun gegen Scott ermittelt.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Taylor Swift mit Papa Scott und ihren Freundinnen beim Chiefs-Spiel im Dezember 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

