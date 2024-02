Larsa Pippen und Marcus Jordan sollen nicht verlobt sein!

Nur ein kluger PR-Schachzug? Seit Kurzem ist die Beziehung von Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) in aller Munde: Nachdem Trennungsgerüchte die Runde gemacht hatten, verbrachten die "Real Housewives of Miami"-Darstellerin und der Basketballspieler jedoch den Valentinstag dann wieder zusammen. In den vergangenen Tagen zeigte sich die US-Amerikanerin dann mit einem verdächtigen Diamantring, was die Gerüchte um eine Verlobung befeuerte – doch der Ring an Larsas Finger soll kein Verlobungsring sein!

Eine geheime Quelle, die sich gegenüber TMZ äußerte, will wissen: Der Ring stammt lediglich aus der Schmucklinie der 49-Jährigen. Das Schmuckstück hat es trotzdem in sich – laut den Insiderinformationen enthält der Ring einen fünfkarätigen gelben Diamanten, der von weiteren Edelsteinen umgeben ist.

Doch laut früherer Aussagen des On-off-Paares scheint eine Trauung nicht ausgeschlossen. "Es ist in Arbeit", so Marcus über eine mögliche Verlobung im People-Interview. "Ich hoffe, dass wir bald heiraten werden. Ich habe das Gefühl, dass ich definitiv wieder heiraten werde", erklärte wiederum Larsa im Gespräch mit US Weekly.

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan

Getty Images Larsa Pippen auf einer Party, November 2019

ZapatA / MEGA Marcus Jordan und Larsa Pippen im Dezember 2022

