Fans sicher: Zayn Malik veröffentlicht bald Country-Album!

Kann es sein? Mit One Direction wurde Zayn Malik (31) zum gefeierten Weltstar. Nach seinem Ausstieg im Jahr 2015 feilte der Musiker fleißig an seiner Solo-Karriere – und das mit Erfolg. Nach mehreren Alben hatte er sich einen eigenen Namen gemacht. Das scheint dem Briten jedoch nicht zu reichen. Es wird vermutet, dass er sich schon bald an ein ganz neues, ihm bislang unbekanntes, Genre wagen könnte. Macht Zayn nun etwa Country-Musik?

Aktuell arbeitet der 31-Jährige an einem neuen Album – und das soll einiges versprechen, zumindest, wenn man Spekulationen seiner Fans Glauben schenkt. Denn in einem aktuellen Interview mit Rolling Stone spricht Zayn über die Arbeit mit Dave Cobb, einem Musikproduzenten, der bereits mit einigen Country-Stimmen zusammengearbeitet hat. Doch damit nicht genug: Als der "Pillowtalk"-Interpret über den Sound seines neuen Albums spricht, beschreibt er dieses als "klangvoll" und einen Ausflug in den "Gesang mit Live-Instrumentierung".

Ob Zayn wirklich schon bald unter die Country-Musiker geht, bleibt abzuwarten. In einem vergangenen Gespräch im "Call Her Daddy"-Podcast deutete er jedoch bereits an, sich auf neues Terrain zu begeben. "Ich mache eine Platte, von der ich nicht glaube, dass die Leute sie wirklich erwarten werden. Es ist ein anderer Sound für mich", hieß es damals.

Zayn Malik im Juni 2016

Zayn Malik im Februar 2017

Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

