Katie Price will ihre Tochter (16) bei "Love Island" sehen!

Tritt sie etwa bald in Mamas Fußstapfen? Als Tochter der Reality-TV-Stars Katie Price (45) und Peter Andre (51) steht Princess Andre schon seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit. Im Netz konnte sich der Promispross bereits eine große Fan-Base aufbauen. Wenn es nach ihrer berühmten Mutter geht, könnte die Bekanntheit der 16-Jährigen auch im TV bald zunehmen. Katie würde es toll finden, wenn ihre Tochter Princess in der britischen Version des Dating-Formats Love Island teilnimmt!

In der aktuellen Episode ihres Podcasts "The Katie Price Show" diskutiert Katie mit ihrer Schwester Sophie darüber, an welchen TV-Formaten Princess teilnehmen könnte. "Also, wenn Princess nicht mit [ihrem Freund] Ed zusammen wäre, würde ich es lieben, wenn sie diese Show [Love Island] machen würde", erklärt der Realitystar. Ansonsten könnte sich Katie auch gut vorstellen, dass ihre Tochter Kandidatin in der britischen Version des Dschungelcamps wird.

Seit dem Jahr 2023 ist Princess mit ihrem Freund Ed zusammen. Anlässlich ihres Siebenmonatigen gratulierte die 16-Jährige ihrem Partner auf Instagram. "Alles Gute zum Siebenmonatigen, meine Liebe", schrieb sie. Außerdem erklärte sie, dass ihre Beziehung sehr gut läuft.

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre und Katie Price im November 2022

Anzeige

Getty Images Katie Price, Realitystar

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre, Internet-Persönlichkeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de