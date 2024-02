"Love Fool"-Star Ariel präsentiert ihren großen Babybauch!

Sie zeigt, was sie hat! In dem neuen Dating-Format Love Fool kämpften flirtwillige Singles um ein sattes Preisgeld. Der Clou an der Sache war, dass sich auch Paare unter die Kandidaten mischten und versuchten, die Singles hinters Licht zu führen. Mittlerweile ist bereits die Wiedersehens-Show über die Bildschirme geflimmert und hatte so einige Überraschungen parat: Ariel und Giuilano verkündeten, dass sie Nachwuchs erwarten. Nun präsentiert Ariel ihren Babybauch!

Auf Instagram postet die TV-Kandidatin jetzt eine Bilderstrecke. Auf den Schnappschüssen ist sie gemeinsam mit ihrem Liebsten zu sehen – nur in einen Slip und ein weißes Hemd gekleidet, setzt sie ihre kugelrunde Körpermitte gekonnt in Szene. Giuliano steht dabei hinter ihr und umklammert ihren Babybauch. Dabei sehen die Turteltauben überglücklich aus. Dazu schreibt sie: "Es wächst ein kleines Baby".

Unter dem Instagram-Beitrag der Show tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare. "So ein toller Bauch. Alles Liebe euch Dreien", findet ein Nutzer. Ein weiterer Follower kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!" "Ach, wie toll. Herzlichen Glückwunsch", wünscht ein dritter Follower.

