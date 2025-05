Damit kämpft Matze Höhns Frau Lejla in der Schwangerschaft

In der aktuellen Folge des Spotify-Podcasts "L und M's Teambesprechung" äußern sich Matthias Höhn (29) und seine Frau Lejla offen zu den Herausforderungen, die sie während ihrer Schwangerschaft erlebt. Besonders im gemeinsamen Bosnien-Urlaub habe sie unerwartete Beschwerden gehabt, wie Lejla schildert: "In Bosnien ging es mir eigentlich gut und dann hatte ich aber plötzlich einen Migräneanfall. Das war wirklich richtig schlimm. Man kann keine Ibu nehmen. Ich hatte so doll Migräne und musste mich zudem zweimal übergeben." Matthias steht ihr während dieser Phase unterstützend zur Seite, beide sprechen ehrlich über ihre Gefühle in dieser besonderen Zeit. Die Aufnahmen für den Podcast entstanden direkt nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub.

Neben den Migräne-Attacken hatte die werdende Mama noch weitere Symptome zu verkraften. "Mir ging's gar nicht gut, ich hatte auch richtig Ausschlag im Gesicht, der sich über drei Tage gezogen hat. Ich war auch total schlapp und hatte wenig Motivation. Mir hat die Energie gefehlt", erzählt Lejla. Die Beschwerden seien laut ihrer Aussage jedoch inzwischen abgeklungen. "Seit wir zurück zu Hause sind, geht's mir sehr gut, muss ich sagen. Außer abends, da ist der Magen immer ein bisschen flau. Aber ansonsten kann ich mich nicht beschweren." Ihre ehrlichen Schilderungen geben einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen viele werdende Mütter konfrontiert sind, und zeigen, dass der Austausch über solche Erfahrungen auch für andere hilfreich sein kann.

Bereits in der vergangenen Woche sorgten Matthias und Lejla für Aufsehen, als sie auf Instagram verkündeten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Mit einem liebevoll inszenierten Video und süßen Zeilen teilten sie ihr Glück mit ihren Followern. Zahlreiche Prominente und Fans überbrachten daraufhin in den sozialen Medien ihre Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden, dass ihr die Zeit genießen werdet, davon bin ich überzeugt! Alles Gute", kommentierte unter anderem Alida Kurras (47).

Instagram / leli.hhn Lejla Höhn und Matze Höhn im September 2024

