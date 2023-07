Unbekannte Dame im Arm: Ist Matze Höhn etwa wieder vergeben?

Schwebt Matze Höhn (27) etwa wieder auf Wolke sieben? Der Influencer gab dieses Jahr im März kurz nach der Ausstrahlung von Prominent getrennt sein Liebes-Aus mit Michelle Simöl bekannt. Gegenüber Promiflash verriet er bereits, wieder zu daten. Scheint, als hätte der Ex-Freund von Jenefer Riili Erfolg bei den Frauen – Matze wurde mit einer unbekannten Frau ganz vertraut Arm in Arm gesichtet.

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckte den Vater eines Sohnes mit einer unbekannten Dame. Bei "Battle of the Socials" in Mainz legte er seinen Arm vertraut um die Frau gelegt. Scheint, als würde Matze ab jetzt nicht mehr als Single durchs Leben laufen.

Auf Instagram kommentiert Matze auch schon ganz fleißig die Schnappschüsse der Lady. Sogar rote Herz-Emojis schreibt der einstige Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler unter die Bilder der Beauty. Sie scheint Matze mindestens genauso toll zu finden, denn auch sie schickt ihm ein rotes Herzchen zurück.

privat Matze Höhn im Juli 2023

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Webstar

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Dezember 2022

