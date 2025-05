Fast 16 Kilo weg: Darum griff Olli Pocher zur Abnehmspritze

Oliver Pocher (47) macht kein Geheimnis daraus, wie er es geschafft hat, in den vergangenen dreieinhalb Monaten ordentlich abzunehmen. Offen spricht der Komiker in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" über den Einsatz der sogenannten Abnehmspritze. Inzwischen bringt er bei einer Körpergröße von 1,73 Metern 74 Kilo auf die Waage – das sind deutlich weniger als noch Anfang 2024, als er zeitweise fast 90 Kilo wog. Neben der Spritze hat Olli laut eigenen Angaben auch seine Essgewohnheiten umgestellt, verzichtet auf Energydrinks und treibt wieder mehr Sport. Entscheidend für den neuen Lebensstil des Entertainers waren emotionale Erlebnisse gegen Ende des vergangenen Jahres: Der plötzliche Tod seines Onkels sowie die schwere Erkrankung seines Vaters haben ihn zum Nachdenken gebracht.

Auch die Tatsache, dass er beim Spielen und Sporttreiben mit seinen Kindern schneller an seine Grenzen kam, spielte in seine Entscheidung mit hinein. Olli holte sich medizinischen Rat und startete nach ärztlicher Untersuchung die Behandlung mit dem Abspeck-Präparat "Mounjaro", das er mit dem Pen direkt in den Bauch spritzt. Trotzdem will er vorsichtig bleiben: Noch vier Kilo möchte er abnehmen, dann soll die Spritze möglichst abgesetzt werden. "Ich möchte die Spritze dann zeitnah absetzen und versuchen, mein Gewicht so zu halten. Ich möchte sie nicht endlos nehmen", machte der 47-Jährige im Bild-Interview deutlich.

Dass Olli so offen mit dem Thema umgeht, gefällt nicht nur seiner Community, sondern kommt – trotz kritischer Anmerkungen – auch bei seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) gut an. Sie hält sich im gemeinsamen Podcast dennoch mit Lob zurück und erinnert an mögliche Nebenwirkungen wie Depressionen, Übelkeit oder einen Jo-Jo-Effekt nach Absetzen der Spritze. Die beiden Ex-Partner verstehen sich nach der Trennung weiterhin gut und nehmen sich im Podcast gegenseitig gerne aufs Korn. Persönliche Unterstützung aus dem engsten Kreis und das Ziel, langfristig fit für seine Kinder zu sein, treiben den Comedian nun weiter an.

Action Press Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, April 2024

