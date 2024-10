Enttäuscht? Das denkt Matze Höhn über Promi-BB-Niederlage

Trotz großer Kampfansage verließ Matze Höhn (28) den Promi Big Brother-Container nicht als Gewinner. In einer Frage-Antwort-Runde in seiner Instagram-Story verrät er, wie es ihm damit geht, nicht gewonnen zu haben. Die Freude, wieder Zuhause bei seiner Frau Lejla zu sein, ist für den Schauspieler größer als die Enttäuschung über die Niederlage. "Mir geht es damit sehr gut, Leute. Ich hatte so ein kleines Ziel – als wir nur noch so acht, neun Bewohner waren, habe ich mir gesagt: 'Jetzt schafft man es auch noch ins Finale'", gesteht er. Mit seinem dritten Platz sei er aber mehr als zufrieden und verschwende keinen Gedanken daran, sich in irgendeiner Weise zu ärgern. "Ich bin einfach superhappy damit", fasst der Social-Media-Star zusammen.

Das gesamte Format sei sehr anstrengend gewesen – und habe auch Matze an seine Grenzen gebracht. "Man hat da drin schon angefangen, wie so ein Überlebenskünstler sich Strategien auszudenken, um den Tag gut rum zu bekommen", erzählt der ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller. Vor allem das warme Wasser habe ihm gefehlt. "Ich habe in den ganzen 16 Tagen zwei Mal geduscht, bis wir warmes Wasser bekommen haben", gesteht er. Auch mit dem Zigarettenentzug und dem verschobenen Schlafrhythmus habe der 28-Jährige schwer zu kämpfen gehabt.

Nicht nur für viele Zuschauer ist der Schauspieler dennoch der Sieger der Herzen – auch für seine Partnerin zählt es nicht, dass er keine 100.000 Euro Siegprämie mit nach Hause gebracht hat. Dass für Lejla nur Matze selbst zählt, versicherte sie ihm auch in einer emotionalen Videobotschaft, die den "Promi Big Brother"-Kandidaten zu Tränen rührte. "Ich bin immer bei dir, du bist mein Gewinner und ich liebe dich", fand die Beauty liebevolle Worte für ihren frisch gebackenen Ehemann.

Matze Höhn, Realitystar

Lejla Höhn und Matze Höhn im September 2024

