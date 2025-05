Nadja Abd el Farrags (†) größter Wunsch erfüllte sich nicht

Nadja Abd el Farrag (✝60) ist tot – die einstige Reality-TV-Ikone ist am 9. Mai 2025 verstorben. Besonders nahe geht ihr Tod ihrer ehemaligen Managerin Marion Ellendorf, die in einem emotionalen Interview mit RTL von Nadjas letzten Wünschen berichtet. "Ein Partner, ein Kind, eine vernünftige Beziehung, das war immer ihr Herzenswunsch", sagt Marion unter Tränen und betont, wie sehr Nadja trotz allem das Leben liebte. Die Boutique-Besitzerin erfuhr von dem tragischen Verlust über die Presse und schildert, wie erschüttert sie in den Stunden nach der Nachricht war – sie habe "drei Stunden gebraucht, um sich zu sammeln".

Marion erinnert sich an die Anfänge ihrer Freundschaft und Zusammenarbeit mit Nadja, die 2016 begann. Damals half sie der TV-Bekanntheit dabei, eine neue Wohnung zu finden, unterstützte sie bei der Jobsuche und kümmerte sich sogar um Nadjas Social-Media-Auftritt. Doch mit der Zeit belasteten berufliche Verpflichtungen und unterschiedliche Ansichten die Beziehung. Nadja habe zwar "immer alles gegeben, obwohl sie nichts hatte", wie Marion schildert, doch bei anstrengenden Aufgaben wie Interviews habe sich schnell ihre erschöpfte Seite gezeigt. Irgendwann hielt die Freundschaft dem ständigen Streit um die Karriere der ehemaligen Backgroundsängerin nicht mehr stand.

Bekannt wurde Nadja durch ihre Zeit an der Seite des Pop-Titan Dieter Bohlen (71). Die beiden gingen mit Unterbrechung rund elf Jahre gemeinsam durchs Leben. 2001 zerbrach die Liebe zwischen dem Model und dem Musiker endgültig. Nichtsdestotrotz begleitete Nadja diese Beziehung ihr Leben lang. 2016 traf sie im Interview mit Stern eine traurige Aussage: "Wenn ich den damals stehen gelassen hätte, hätte ich jetzt ein ganz normales Leben. Einen normalen Mann, vielleicht zwei Kinder."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2018

Anzeige Anzeige

FABRICIUS,BERTOLD / ActionPress Dieter Bohlen und Nadja Abd el Farrag

Anzeige Anzeige