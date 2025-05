Charlotte Würdig durchtrennte Georgina Stumpfs Nabelschnur

Georgina Stumpf und Charlotte Würdig (46) haben eine ganz besondere Verbindung: Die beiden Frauen, beide einst Partnerinnen von Rapper Sido (44), wohnen nicht nur gemeinsam in einer WG am Stadtrand von Berlin, sondern teilen auch magische Momente im Leben. Ende November 2024 brachte Georgina ihre kleine Tochter zur Welt, doch Sido war zur Geburt nicht erreichbar. In dieser entscheidenden Stunde sprang Charlotte für ihre Freundin ein – und wurde sogar gebeten, die Nabelschnur der Neugeborenen zu durchtrennen. Nach Georginas kurzem Zuzwinkern griff Charlotte beherzt zur Schere und übernahm diese intime Rolle im Kreißsaal.

Über diesen bewegenden Moment und den gemeinsamen Alltag erzählen die beiden Frauen in ihrem neuen Podcast "The Real Ex-Wives mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf", der ab sofort bei RTL+ zu hören ist. Im Podcast wird deutlich, wie eng das Band zwischen den beiden geworden ist: "Das heißt, du und die Kleine, ihr habt auch so eine Bindung. Ich meine, du hast sie von mir gekappt. Das ist so krass", schwärmt Georgina im Gespräch. Nach dem turbulenten Ende der Beziehung zwischen Georgina und Sido haben die Ex-Frauen nicht nur ein Zuhause, sondern praktisch eine Wahlfamilie aufgebaut – mit insgesamt drei Kindern, vier Hunden und einer Katze.

Charlotte und Georgina haben sich in den schwierigsten Zeiten gegenseitig Halt gegeben und sind mittlerweile beste Freundinnen – eine Verbindung, die für Georgina weit über ihre vergangene Liebe hinausgeht. "Charlotte ist einfach das Beste, was mir je passiert ist", schwärmt die Influencerin in dem Podcast. Sie glaubt mittlerweile sogar, dass ihre Beziehung mit Sido nur ein Schritt auf dem Weg zu dieser kostbaren Freundschaft war: "Dass das Universum gesagt hat: Ach, weißt du was? Wir gehen über ihn, damit du sie kennenlernst."

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf, Sido und Charlotte Würdig, April 2024

Anzeige Anzeige