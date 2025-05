Mit 71 fitter denn je: Das ist Christie Brinkleys Geheimnis

Christie Brinkley (71) spricht mit 71 Jahren offen über die Geheimnisse, die hinter ihrem jugendlichen Aussehen und ihrer Fitness stehen. Während ihres Auftritts bei "Fox & Friends" am Donnerstag verriet das Model und Autorin ihrer neuen Memoiren "Uptown Girl", dass sie schon seit ihrer Kindheit Vegetarierin ist und seit etwa einem Jahr strikt vegan lebt. In dem Gespräch erklärte Christie, dass diese Ernährungsweise für sie "der wichtigste Beauty-Tipp überhaupt" sei. Außerdem setzt sie auf eine sogenannte "Regenbogendiät" – also viele bunte, vitaminreiche Lebensmittel. Dem TV-Publikum riet die Sport-Ikone: "Probiert es aus. Ihr werdet euch nie besser fühlen." Neben ihrer Ernährung achtet sie darauf, täglich in Bewegung zu bleiben und setzt bewusst auf kleine Trainingseinheiten statt ausufernder Sportprogramme.

Christie Brinkley sieht ihre gesunde Lebensweise als ganzheitliches Konzept und betont, dass sie sich dabei nichts versagt. Kuchen zu Geburtstagen von Freunden gehört für sie genauso dazu wie eine Extraportion Gemüse. "Moderation ist der Schlüssel", verriet die frühere Sports Illustrated-Legende im Gespräch weiter. Bei kleinen Schwankungen ihres Gewichts stresst sie sich nicht. "Ich steige nicht auf die Waage", sagte sie schon 2021 im Interview mit Fox News Digital, vielmehr gesteht sie: "Wenn die Jeans passen, ist alles gut." Für Christie zählt vor allem, kleine Portionen zu wählen und regelmäßig zu trainieren – vor allem, weil ihrer Meinung nach auch kleine Aktivitäten wie Tennis, Stand-Up-Paddeln oder Radfahren zu ihrem Wohlbefinden beitragen.

Über die Jahre hinweg hat sich Christie Brinkley nicht nur als Model und Geschäftsfrau, sondern auch als lebenslustige Frohnatur einen Namen gemacht. Auf die Frage, welchen Rat sie ihrem jüngeren Ich geben würde, zitierte die lebensbejahende Blondine direkt den Song "Vienna" ihres berühmten Ex Billy Joel (76), mit dem sie immer noch befreundet ist: "Langsam, du verrücktes Kind, du bist so ehrgeizig für einen so jungen Menschen." Sie rät dazu, das Leben zu genießen und nicht zu viel Energie in Zwänge zu stecken. Christies positive Einstellung reicht weit über Schönheits- und Fitnesstipps hinaus: Dankbarkeit spielt für sie eine zentrale Rolle. Anstatt über kleine Rückschläge zu grübeln, zählt sie lieber ihre täglichen Glücksmomente und lebt ganz nach dem Motto, sich den Spaß nicht nehmen zu lassen – ein Erfolgsrezept, das sie seit Jahrzehnten strahlen lässt.

Getty Images Christie Brinkley beim Finale von "Lifetime's American Beauty Star"

Getty Images Christie Brinkley in dem Musical "Chicago"

