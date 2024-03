Sarah fehlt: Klaas haut "Wer stiehlt mir die Show?"-Fans um!

Da ging der Entertainer mit ihm durch! In der aktuellen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? nehmen es Sarah Connor (43), Klaas Heufer-Umlauf (40) und Lena Meyer-Landrut (32) mit Host Joko Winterscheidt (45) auf, um ihm seine Show zu stibitzen. In der vergangenen Folge gelang es tatsächlich Jokos langjährigem Moderationspartner, die Sendung für sich zu entscheiden. Für seinen heutigen Auftritt ließ sich der gebürtige Oldenburger etwas Großes einfallen – Klaas' Opening kam bei den Fans super an!

Der 40-Jährige startete die Show mit einem Flammenwerfer und sorgte so für eine spektakuläre Performance. Im Einspieler sprang das TV-Gesicht mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug und trällerte dabei den Titelsong der Sendung. Im Studio ging die Performance weiter. Klaas holte sich dafür Unterstützung von Lena. Nicht nur beim Publikum kam dieser Einsatz gut an – im Netz häufen sich begeisterte Kommentare. "Dieser Auftritt ist mit einer der heftigsten in der ganzen 'Wer stiehlt mir die Show?'-Geschichte" und "Klaas kann es einfach", schreiben zwei User auf der Plattform X. Andere Nutzer schließen sich dem an und kommentieren: "100 Prozent Premiumunterhaltung" und "Klaas ist und bleibt ein Tausendsassa, wenn man ihn lässt!"

Sarah musste heute von Katrin Bauerfeind (41) ersetzt werden, da die Sängerin krankheitsbedingt abgesagt hatte. Sarahs Vertretung kam bei den Zuschauern durchaus gut an! "Katrin [ist] so ein großartiger Ersatz für Sarah", fand ein User. Ein anderer begeisterter Kommentar lautete: "Ich will jetzt, dass Katrin ins Finale kommt, weil ich wissen will, wer das dann moderiert."

Anzeige

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Kathrin Bauerfeind, Joko Winterscheidt, Lena Meyer-Landrut und Simon bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Filmpreis 2023

Anzeige

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Sarah Connor bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de