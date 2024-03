So cool zeigt sich Will Smith am Filmset von "Bad Boys 4"

Will Smith (55) ist zurück in seinem Element! Der erfolgreiche Schauspieler ist mittlerweile kaum noch aus Hollywood wegzudenken. Durch Filmprojekte wie die "Bad Boys"-Reihe war der US-Amerikaner weltweit berühmt geworden. Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass es einen vierten Teil des Franchises geben wird. Die Dreharbeiten laufen aktuell auf Hochtouren. Nun gibt es neue Fotos, die Will am Set von "Bad Boys 4" zeigen!

Auf den aktuellen Bildern dreht der Filmstar eine Szene im Freien. Lässig steigt Will aus einem schwarzen Porsche. In seinem Outfit, bestehend aus einem blauen Hemd, einer passenden Hose sowie einer Pilotenbrille auf der Nasenspitze, legt er einen coolen Auftritt hin. Viele Szenen hat der Der Prinz von Bel-Air-Star nicht mehr zu drehen. Wie Will vergangene Woche via Instagram verriet, stehen die Dreharbeiten kurz vor dem Abschluss.

Von Wills angeblich neuer Freundin war bei den Dreharbeiten nichts zu sehen. Im vergangenen Dezember war der "Men in Black"-Darsteller mehrfach mit einer unbekannten Frau erwischt worden. Bisher äußerte sich der 55-Jährige noch nicht zu den Liebesgerüchten.

Anzeige

MEGA Will Smith am Set von "Bad Boys 4", 2024

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Backgrid/MEGA Will Smith mit einer unbekannten Frau in Miami Beach, Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de