Neue Liebe? Will Smith ist wieder mit dieser Frau unterwegs!

Doch nicht zurück zu der Ex? Bisher hatte es geheißen, dass das ehemalige Hollywood-Liebespaar Jada (52) und Will Smith (55) sich vorerst nicht scheiden lassen will, um abzuwarten, was die Zukunft mit sich bringt. Doch vor ein paar Tagen wurde der Schauspieler dann mit einer noch unbekannten Frau in der sonnigen Metropole Miami gesichtet. Nun ist Will erneut mit der Dame unterwegs!

Nach den ersten Fotos und Gerüchten über eine neue Frau an seiner Seite kommen nun neue Schnappschüsse ans Licht. Mit der geheimnisvollen Unbekannten, die seiner Ex-Frau Jada sehr ähnlich sieht, besuchte der Star eine Kunstmesse in Florida, berichtet Daily Mail. Die beiden sollen das Gelände auch im gleichen Auto verlassen haben. Im Anschluss wurden sie wohl in einem beliebten Restaurant entdeckt.

Im Oktober machten Will und Jada ihre Trennung in der Öffentlichkeit offiziell. Doch die Hollywoodstars gehen schon seit rund sieben Jahren getrennte Wege. Gegenüber People betonte Jada zu diesem Zeitpunkt: "Wir haben einige wirklich schwere Arbeit zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns weiter geht."

Anzeige

Backgrid/MEGA Will Smith mit einer unbekannten Frau in Miami Beach, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett Smith und Will Smith, November 2021

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de