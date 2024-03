Detlef Soost rührt seine Ehefrau bei "Let's Dance" zu Tränen

Detlef D! Soost (53) ist in diesem Jahr einer der prominenten Teilnehmer bei Let's Dance und schwingt gemeinsam mit Ekaterina Leonova (36) das Tanzbein. Vergangenen Freitag gaben die beiden eine rührende Darbietung eines langsamen Walzers zum Besten. Da flossen selbst bei der Ehefrau des Choreografen, Kate Hall (40), die Tränen. In einem Kamerabild während der Show wurde die Sängerin eingeblendet. Darauf sitzt die Familienmama im Publikum und applaudiert sichtlich gerührt im Anschluss an die Tanzeinlage ihres Liebsten.

Nach seinem Auftritt schien es auch Detlef nicht fassen zu können, was er da gerade auf das Parkett gezaubert hatte. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, Ekat", brach es am Mikrofon gegenüber Moderator Daniel Hartwich (45) aus ihm heraus. Für seine Leistung wurde der Berliner von der Jury mit 18 Punkten belohnt – der dritthöchsten Punktzahl des Abends. Mehr Punkte konnten in der ersten Show lediglich Gabriel Kelly (22) sowie Lulu Lewe erzielen.

Trotz des innigen und romantischen Tanzes mit einer anderen Frau herrscht bei Kate keinerlei Eifersucht. "Ich mag Ekaterina wirklich sehr. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Zwischen meinem Mann und mir ist so ein großes Vertrauen, wir haben schon so viel miteinander durchgemacht", hatte die gebürtige Engländerin im Interview mit Bild betont.

Getty Images Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance"

Getty Images Daniel Hartwich, Detlef Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

