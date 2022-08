So viel hat Hayden Christensen für Darth Vader zugenommen!

Schauspieler Hayden Christensen (41) schlüpfte für die neue Serie "Obi-Wan Kenobi" erneut in die Rolle von Darth Vader. In der neuen Serie ist auch Ewan McGregor (51) wieder mit dabei, der die Hauptfigur als Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi übernahm. Beide verkörperten die Figuren schon einmal in vorherigen Star Wars-Episoden. Damals spielte Hayden noch Anakin Skywalker, den jungen Darth Vader. Für die neue Darstellung des Filmbösewichts hat er jetzt eine krasse Transformation durchgemacht.

Ganze neun Monate hat die Verwandlung gedauert, damit er schließlich in das Darth-Vader-Kostüm passen konnte, verriet Hayden dem Magazin Fatherly. Dafür musste er so viele Kalorien wie möglich zu sich nehmen, um schließlich fast 13 Kilogramm Muskelmasse aufzubauen. "Ich musste körperlich wieder zu der Figur werden", erklärte der 41-Jährige. Der Prozess sei für ihn daher besonders wichtig gewesen, um zurück in die Rolle zu finden.

Allerdings ist von der harten Arbeit mittlerweile nicht mehr viel übrig. Auch wenn er versucht hat, die neue Figur zu halten, so schnell wie die Muskeln kamen, so schnell verschwanden sie nach Ende der Dreharbeiten auch wieder. Das scheint den Schauspieler aber nicht weiter zu stören. "Ich war danach irgendwie entkräftet", gab er mit einem Lachen zu.

Anzeige

Getty Images Hayden Christensen und Ewan McGregor im Mai 2022

Anzeige

ActionPress Hayden Christensen als Anakin Skywalker in "Star Wars – Die Rache der Sith"

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Hayden Christensen und Ewan McGregor in "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de