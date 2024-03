"Kleiner Engel": Baby Phoenix schläft in Paris Hiltons Armen

Paris Hilton (43) verzaubert ihre Fans mit einem zuckersüßen Clip ihres Sohnes Phoenix (1)! Auf TikTok teilt die Hotelerbin ein kurzes Video, in dem sie mit ihrem Baby kuschelt und ihm liebevoll ein Küsschen auf die Stirn gibt. "Es fühlt sich an, als wäre ich im Himmel, wenn mein kleiner Engel in meinen Armen einschläft!", schreibt sie dazu. Dabei klammert sich der Kleine an seine Mama, die zärtlich sein Köpfchen streichelt – und Paris gibt sich besonders natürlich: Statt eines glamourösen Make-up-Looks mit pompösem Outfit ist die Ehefrau von Carter Reum ungeschminkt und trägt einen gemütlichen Pyjama.

Die niedliche Kuschelsession gefällt dabei besonders den Nutzern besagter Plattform. "Wie entspannt Paris ist. Phoenix ist voll süß!", kommentiert ein Bewunderer und auch ein weiterer stimmt zu: "Das Schönste ist es, einfach mit Mami zu kuscheln und einzuschlafen. Geborgenheit pur!" Aber auch Paris' Natürlichkeit kommt sehr gut bei ihren Fans an. "So eine tolle Frau beziehungsweise tolle Mama! Auch ungeschminkt eine sehr hübsche Frau!", heißt es in einem der Kommentare und zahlreiche weitere Lobpreisungen folgen, wie beispielsweise: "Ist das Paris Hilton ungeschminkt? Wenn ja, ist sie viel schöner als geschminkt!"

Obwohl die Blondine im vergangenen Jahr mithilfe von zwei Leihmutterschaften gleich doppelt Mama wurde, hält sie ihre Tochter London im Vergleich zu dem Einjährigen noch vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Im Dezember postete die Unternehmerin beispielsweise ein Familienfoto, auf dem sie mit ihrem Mann und Phoenix vor einem Weihnachtsbaum posierte – alle samt in passenden Karomuster-Pyjamas. Was vielen Nutzern erst auf den zweiten Blick auffiel: Auch die kleine London ist auf zwei Schnappschüssen versteckt und tarnt sich fast vollständig in Mama Paris' Schlafanzug. Nur ein kleines Händchen streckt die Neugeborene in die Luft.

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix und ihrem Mann Carter

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de