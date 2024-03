Nach OP: König Harald bekommt permanenten Herzschrittmacher

Es ist entschieden. In der Vergangenheit hatte König Harald von Norwegen (87) wiederholt mit gesundheitlichen Problemen von sich reden gemacht. Zuletzt gab es erneut besorgniserregende News um den Royal. Während eines Urlaubs in Malaysia hatte er sich eine schwere Infektion zugezogen und war sofort in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nun gibt es neue Entwicklungen zu seinem Gesundheitsstatus. Nach seiner Herz-OP bekommt Harald einen permanenten Herzschrittmacher.

Darüber berichtet das Königshaus nun selbst. In einem offiziellen Statement heißt es unter anderem: "Die Infektion ist seit kurzem besser unter Kontrolle. Seine Majestät hat eine niedrige Herzfrequenz und wird einen permanenten Herzschrittmacher benötigen." Der Eingriff soll jedoch erst dann stattfinden, wenn der König seine Infektion vollständig überstanden habe. Zwar könnte dies noch mehrere Tage in Anspruch nehmen, jedoch sei sein Zustand insgesamt "stabil und verbessert sich".

Erst vor wenigen Tagen hatte das norwegische Königshaus öffentlich verkündet, der 87-Jährige habe einen temporären Herzschrittmacher bekommen. "Die Entscheidung wurde heute Morgen getroffen, und die Operation war erfolgreich", hieß es damals in der Mitteilung. Das Gerät sollte dem Statement zufolge eine sicherere Heimreise für Harald ermöglichen.

