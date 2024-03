Nimmt Niklas Heidi Klum den GNTM-Rauswurf jetzt etwa übel?

Niklas Jandusch musste am vergangenen Donnerstag bereits in Folge drei seine Koffer packen – Heidi Klum (50) warf ihn nämlich bei Germany's Next Topmodel raus! Kurz darauf postet der Flugbegleiter jetzt einen Clip auf Instagram, in dem er auf seinen Exit reagiert. Der Hottie verfrachtet kurzerhand einen lebensgroßen Pappaufsteller von Heidi aus seiner Wohnung nach draußen. "Wenn ich gehen muss, musst du auch gehen. Es reicht mir. Wenn wir Freunde wären, würdest du so eine Scheiße gar nicht machen", betont er zudem in dem Video.

Offenbar ist Niklas aber keinesfalls nachtragend. Zusätzlich zu dem Posting verfasst er nämlich versöhnliche Zeilen. "Ach, Heidi. Ich mag dich trotzdem", versichert das aussortierte Nachwuchsmodel. Die Modelmama reagiert sogar prompt auf den Clip. In der Kommentarspalte schreibt die GNTM-Chefjurorin: "Sorry. Ich liebe dich immer noch." Zudem garniert sie ihren Text mit einem traurigen Emoji und einem roten Herz.

Heidi und Niklas verbindet ein ganz besonderes Ereignis! Niklas war nämlich das allererste männliche Model, das die gebürtige Bergisch Gladbacherin für ihre beliebte Castingshow castete. Sie entdeckte den attraktiven Influencer während eines Fluges. "Ich bin Chefsteward bei Lufthansa. Ich hatte einen ganz normalen Flug. Auf einmal winkt mich eine Dame in ihrer Kabine zu sich. Ich dachte, sie hätte eine Frage [...] Es war Heidi Klum", rief sich Niklas die Situation gegenüber dem Radiosender NRW1 in Erinnerung.

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / hidingontherun Niklas Jandusch, Juli 2023

