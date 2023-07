Im Flugzeug angesprochen: So war es für ersten GNTM-Boy!

Das Leben von Niklas könnte sich nun komplett ändern! In 18 Staffeln der Castingshow Germany's next Topmodel hatte Heidi Klum (50) immer nach dem nächsten weiblichen Nachwuchsmodel gesucht. In der kommenden Ausgabe dürfen allerdings erstmals Männer ihr Können beweisen. Die Chefjurorin teilte ein Video aus einem Flugzeug, in welchem sie einen attraktiven Steward kurzerhand fragte, ob dieser mitmachen möchte. Jetzt erzählt der Paderborner von diesem surrealen Moment!

In einem Interview mit dem Radiosender NRW1 berichtet Niklas von der unwirklichen Situation: "Ich bin Chefsteward bei Lufthansa. Ich hatte einen ganz normalen Flug. Auf einmal winkt mich eine Dame in ihrer Kabine zu sich. Ich dachte, sie hätte eine Frage [...] Es war Heidi Klum." Die 50-Jährige habe ihn daraufhin gefragt, ob er bei ihrer Show dabei sein wolle und Niklas habe seinen Ohren nicht getraut. "Ich war total überwältigt. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Sie fragt dich gerade nicht wirklich. [...] Ich habe mich total geehrt gefühlt", erinnert er sich. Er wolle teilnehmen, doch müsse es erst einmal realisieren. "Ich bin ein bisschen überfordert. Ich brauche noch ein, zwei Tage, um meine Gedanken zu sortieren", gibt er zu.

Heidi stand zuletzt ihren Fans im Netz Rede und Antwort zu der Neuerung. Ein Fan wollte wissen, welches Alter die männlichen Kandidaten haben sollten. "Also ihr müsst auf jeden Fall 18 Jahre alt sein – nach hinten ist alles offen", erklärte die Modelmama. Auch Curvy-Männer seien willkommen.

Instagram / hidingontherun Niklas Jandusch, Juli 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

Rankin Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Host

