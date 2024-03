Wie blickt Klaudia Giez auf ihre GNTM-Teilnahme zurück?

Klaudia Giez (27) nahm im Jahr 2018 bei Germany's Next Topmodel teil. Sie belegte den siebten Platz und blieb vielen Zuschauern durch ihre offene, fröhliche Art im Gedächtnis. Seitdem ist sie erfolgreiche Influencerin und nahm an Shows wie Skate Fever – Stars auf Rollschuhen und "#offline im Wald" teil. Mit Promiflash lässt Klaudia ihre Zeit bei "Germany's Next Topmodel" Revue passieren.

"Durch Germany's Next Topmodel bin ich weit gekommen", verrät die 27-Jährige im Promiflash-Interview auf dem Event Mates Date - Doing The Lit Social Media Shit. "Es geht immer weiter, es wird immer größer, was meine Karriere angeht und ich glaube, ohne GNTM wäre ich nicht so weit gekommen", erzählt die ehemalige Kandidatin und ergänzt, sie sei sowohl Heidi Klum (50) als auch der Produktion unendlich dankbar dafür, dass sie ihr die Möglichkeit geboten hatten, dabei zu sein.

Außerdem könne sich die Influencerin vorstellen, einen Gastauftritt als Jurorin oder Motivationscoach in einer der kommenden Staffeln zu haben. "Über eine Einladung würde ich mich natürlich freuen. Einfach da zu sein und die ganzen Leute wiederzusehen", betont sie.

Anzeige

Getty Images Klaudia Giez im April 2023

Anzeige

ActionPress Klaudia Giez, Model

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Anzeige

Würdet ihr gerne Klaudia Giez als Jurorin oder Motivationscoach in einer GNTM-Staffel sehen? Ja, auf jeden Fall! Nein, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de