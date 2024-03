Blitzeblank: J.Lo und Ben Affleck räumen nach Kinobesuch auf

Sie gehen mit gutem Beispiel voran. Aktuell ist vor allem ein Film in aller Munde: die Fortsetzung des Sci-Fi-Films Dune. Und diese wollten sich wohl auch Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) nicht entgehen lassen. Deswegen verschlug es das Paar geradewegs ins Kino. Mit ihrer kleinen Datenight sorgen die "Papi"-Interpretin und der Schauspielerin nun aber ungewollt für ordentlich Beifall. Ben und Jennifer machen nach der Kinovorstellung klar Schiff.

Die Anwesenden eines Kinos in Los Angeles werden nicht schlecht geschaut haben, als sich die Sängerin und ihr Liebster zu ihnen gesellten. Die Tatsache, dass sich das Paar unter die normalen Besucher mischte, ist jedoch nicht das, was für Gesprächsstoff sorgt. Ein Video auf X zeigt, wie J.Lo und Ben ihre Sitze noch einmal gründlich untersuchen, um sicherzugehen, dass sie diese auch blitzeblank hinterlassen. Vor allem im Netz sorgt der Clip für Beifall. "Respekt dafür, dass sie ihre Sachen mitgenommen haben", schreibt ein User.

Dass die beiden ein Herz und eine Seele sind, bewies die Musikerin zuletzt in "The Greatest Love Story Never Told". In der Doku schwärmte die 54-Jährige von Ben: "Was er gesagt hat, was er in mir gesehen hat und wie er mich dazu gebracht hat, an mich selbst zu glauben, kommt alles nur aus Liebe. Denn niemand sonst hätte mich dazu bringen können, mich so zu sehen."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Mother"

