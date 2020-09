Dak Prescott (27) spricht über den Tod seines Bruders Jace. Im vergangenen April musste der Footballer einen schweren Verlust verkraften, als Jace im Alter von 31 Jahren starb. Die genauen Hintergründe behielt die Familie aber für sich, der Sportler brachte auf einer Pressekonferenz lediglich seine Trauer zum Ausdruck. Einige Monate nach dem familiären Schicksalsschlag äußert er sich nun und verrät, dass sein älterer Bruder sich das Leben genommen hat.

Bei seinem Auftritt in der Fernsehsendung In Depth with Graham Bensinger erklärt Dak, dass sein Bruder nur sehr schwer mit der Krebserkrankung ihrer Mutter hätte umgehen können, gegen die sie vor sieben Jahren gekämpft hätte. "Sie konnte es nicht vor Jace verbergen, weil er jeden Tag bei ihr war. Er war immer dabei, wenn sie sich zehn Stunden lang am Tag übergab", erinnert sich der US-Amerikaner zurück. Es sei eine enorme Belastung für den 31-Jährigen gewesen, doch er hätte nie darüber sprechen können.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs gibt Dak auch einen Einblick in den Moment, in dem er von Jace' Selbstmord erfuhr: Sein Vater hätte ihn geweckt und ihm "eine der schlimmsten Nachrichten", die er je bekommen hätte, mitgeteilt. Zusammen mit seinem Vater und seinen Freunden hätte er zunächst nur geweint. "Ich habe mich immer wieder gefragt: 'Warum?'", schildert der 27-Jährige. Nach dieser Erfahrung versuche er nun seine Mitmenschen dazu zu bewegen, über ihre inneren Kämpfe zu sprechen, und sich helfen zu lassen, bevor es zu spät ist.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Dak Prescott, Footballer

Instagram / _4dak Dak Prescott, Sportler

Getty Images Dak Prescott, American-Football-Spieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de