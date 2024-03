Heidi Klum hat ihren Kindern ein "dickes Fell" antrainiert!

Heidi Klum (50) kämpft für ihren Nachwuchs wie eine Löwenmama. Lange Zeit versuchte sie, ihre Sprösslinge aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Denn: Schlagzeilen über ihre Kids sind ein wunder Punkt der vierfachen Mutter. Mittlerweile ist ihre Tochter Leni Klum (19) jedoch in ihre Fußstapfen getreten und auch ihre jüngeren Geschwister nähern sich der Volljährigkeit. "Leni muss ein dickes Fell haben, aber das haben alle meine Kinder", betont Heidi im Gespräch mit Glamour.

Mit 16 Jahren habe sie Leni erlaubt, mit dem Modeln anzufangen. Die Erstgeborene wollte bereits drei Jahre zuvor starten, jedoch war es Heidi wichtig, dass sie sich zuerst der Tragweite bewusst wird: "Ich habe ihr von Anfang an klargemacht, dass sie als meine Tochter zum Zielobjekt der Öffentlichkeit wird." Eine berühmte Mutter zu haben, bringe Vor- und auch Nachteile mit sich: Jeder habe eine vorgefertigte Meinung zu ihr. "Leute, die mich nicht mögen, mögen sie vielleicht automatisch auch nicht", erklärt die GNTM-Jurorin. Dennoch stehe sie gerne an der Seite ihrer Tochter und unterstütze sie mit ihrem Branchenwissen, wo sie nur kann.

Es gibt jedoch noch eine weitere Sache, die Heidi so richtig runterziehen kann: "Wenn ich mitbekomme, dass Leute darüber herziehen, dass ich Kinder mit verschiedenen Männern habe." Ihre jüngeren Kids stammen aus der Ehe mit Seal (61), während Lenis leiblicher Vater der frühere Formel-1-Manager Flavio Briatore (73) ist. Dass Menschen daran etwas auszusetzen haben, versteht das Model nicht. "Es gibt so viele Menschen, die auch gescheiterte Ehen hinter sich haben. Klar ist das nicht schön, aber so ist nun mal mein Leben gewesen", erzählt das Model.

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni im Januar 2024

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

