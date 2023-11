Mit Mama in Dessous: Fans finden Leni Klums Fotos cringe

Den Fans ist das wohl etwas unangenehm. Seit Leni Klum (19) den Sprung in die Öffentlichkeit wagte, macht sie ihrer berühmten Mutter Heidi (50) mächtig Konkurrenz. Besonders gern scheint sie in knapper Kleidung oder Unterwäsche zu posieren – und das meist auch mit Mama zusammen. Aktuell promoten die beiden eine Dessous-Firma mit sexy knallroter Spitzenunterwäsche. Aber Lenis Fans scheinen die heißen Bilder mit ihrer Mutter zunehmend seltsam zu finden.

Die heißen Fotos mit Mama in weihnachtlichem Rot teilt Leni bei Instagram. In den Kommentaren sind ihre Follower geteilter Meinung. Während die zwei zwar auch Komplimente bekommen, finden viele das Mutter-Tochter-Duo eher unangenehm. "Ein Fotoshooting in Unterwäsche mit deiner Mutter zu machen, ist immer noch seltsam", schreibt ein User unter dem Beitrag. Und weitere schließen sich an: "Solche Bilder hätte ich niemals mit meiner Mama gemacht." Andere scheinen sich aber auch an den vielen Unterwäsche-Shoots der 19-Jährigen zu stören: "Kann sie eigentlich nur noch in Unterwäsche modeln?"

In einem Clip, der den Hersteller der BHs und Höschen bewerben soll, tanzen und singen Heidi und Leni sogar ausgelassen zu einer italienischen Version von "Oh Tannenbaum". Auch davon zeigen sich die Fans wenig begeistert. Eine Promiflash-Umfrage ergab, dass von 328 Lesern [Stand: 30. November 2023, 10:02 Uhr] 225 (68,6 Prozent) das Video vor allem cringe finden. Nur 103 Stimmen (31,4 Prozent) hatten Spaß an dem Gespann.

Getty Images Leni Klum im September 2023

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum bei einem Event in New York City, September 2022

