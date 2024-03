Katharina Eisenblut entdeckt nach Trennung ihr neues Ich

Katharina Eisenblut (29) macht aktuell keine leichte Zeit durch. Erst im November 2022 hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin Niko Kronenbitter das Jawort gegeben. Vor wenigen Tagen folgte jedoch die Ernüchterung: Sie haben sich getrennt. Die Beauty blickt aber mit positiven Gefühlen in die Zukunft: "Die ersten Schritte wurden gesetzt mit meinem Mut, den ich lange Zeit verloren hatte." In ihrer Story auf Instagram kündigt sie zudem an, eine Reise zu unternehmen und sich nun ganz auf sich fokussieren zu wollen.

"Ich werde mich auch gleich auf den Weg in die Stadt machen und mir etwas Hübsches kaufen und danach steht noch ein Fotoshooting an", freut sich Katharina über ihre Pläne, sich ganz um sich selbst zu kümmern. Am Abend wolle sie noch zum Sport gehen, während sich ihre Mutter um ihren kleinen Sohn kümmere. "Ich liebe es einfach, ein neues Ich von mir zu entdecken", schwärmt die 29-Jährige und freut sich auf das neue Kapitel in ihrem neuen Leben. "Ich fühle mich immer mehr frei!", erklärt sie.

Katharina berichtete ihren Fans bereits, dass Niko wohl nicht viel Interesse an ihrem gemeinsamen Sohn zeigt. Das scheint allerdings nicht der einzige Grund für die Trennung zu sein. "Ich wurde von vorne bis hinten belogen und ich kann gefühlt nie wieder einem Mann vertrauen", erzählte die Familienmama im Netz. Ihr Ex-Partner sei sich allerdings keiner Schuld bewusst.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut , 2023

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

