Trotz Trennung: Katharina Eisenblut ist ihrem Ex dankbar!

Sie gewährt einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Im November 2022 waren Katharina Eisenblut (29) und Niko Kronenbitter vor den Traualtar getreten, um sich das Eheversprechen zu geben – davor durften die ehemalige DSDS-Kandidatin und der Medienunternehmer bereits ihren Sohn Emilio auf der Welt begrüßen. Dennoch war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt: Am Montag bestätigte die Beauty das Liebes-Aus. Katharina versucht positiv zu bleiben.

Auf Instagram meldet sich die 29-Jährige zu Wort – und lässt dabei tief in ihr Inneres blicken. "Ich weiß, es wird hart. Ich weiß, ich habe noch keine Wohnung", beginnt sie die Story. Dennoch ist sich Katharina sicher, dass sie glücklich sein wird. Denn: "Mein Ex-Mann hat mir das größte Geschenk auf Erden gegeben – meinen Sohn. Und dafür bin ich ihm auf ewig dankbar."

Den genauen Trennungsgrund wollte Katharina bislang nicht verraten. In einem emotionalen Statement im Netz deutete sie allerdings an: "Ich wurde von vorne bis hinten belogen und ich kann gefühlt nie wieder einem Mann vertrauen." Zudem habe Niko laut ihr kaum Interesse an ihrem gemeinsamen Kind gezeigt.

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter mit seinem Sohn

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katharina so offen über die Trennung spricht? Ich finde das sehr ehrlich. Ich finde, das muss nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de