Megakampagne: Fan fordert Ehren-Oscar für Marilyn Monroe

Marilyn Monroe (✝36) gehört zu den wohl bekanntesten Filmstars der Welt, aber einen Oscar hatte sie schon zu Lebzeiten nicht bekommen. Auch nach ihrem Tod verzichtete die Academy of Motion Picture Arts and Science darauf, sie für ihr Lebenswerk auszuzeichnen. Das will ein Fan nun ändern – und investiert knapp 27.600 Euro in eine Kampagne. Die Schauspielerin soll endlich mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet werden, findet der Künstler Michael Moebius. "Jeder denkt, dass sie einen Academy Award hat, weil sie so bekannt ist, aber das stimmt nicht", erklärt er im Interview mit Daily Mail. Marilyn habe es aber verdient, weil ihr Einfluss so groß war.

Marilyn ist aber nicht die einzige Hollywood-Legende, die laut Michael einen Oscar fürs Lebenswerk verdient. Er kämpft ebenfalls für die Anerkennung von den verstorbenen Superstars James Dean (✝24) und Elvis Presley (✝42). Mit seiner Kampagne wolle er nämlich auch darauf aufmerksam machen, wie all diese Promis in der Glitzerwelt der Filmindustrie seiner Meinung nach behandelt wurden. "Alles, was sie getan haben, ist mit der gesamten Hollywood-Industrie verbunden. Sie sind wie Götter der gesamten Branche, und wenn man darüber nachdenkt, haben sie alle eine traurige Geschichte. Sie wurden alle von der gesamten Branche vergewaltigt", meint der gebürtige Deutsche.

Marilyns Leben wurde zuletzt in dem Biopic "Blond" erzählt. Der Film feierte im September 2022 seine Premiere und beginnt die Geschichte des einstigen Sexsymbols in seiner Kindheit. Die Hauptrolle spielt dabei die Schauspielerin Ana de Armas (35). Das Drama fiel allerdings bei den Kritikern durch und enttäuschte auch viele Fans. Obwohl Ana sowohl bei den Oscars als auch bei den Golden Globes als beste Hauptdarstellerin nominiert war, bekam "Blond" zwei Auszeichnungen beim Anti-Oscar, der Goldenen Himbeere.

Anzeige

Getty Images Elvis Presley, Musiker

Anzeige

2022 © Netflix Ana de Armas als Marilyn Monroe in "Blonde"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de