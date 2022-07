Erster Trailer: Ana de Armas bezaubert als Marilyn Monroe

Ana de Armas (34) tritt in die Fußstapfen von Marilyn Monroe (✝36). Die gebürtige Kubanerin begann bereits in jungen Jahren mit der Schauspielerei – so stand sie schon mit 16 Jahren vor der Kamera. Während sie anfangs eher das spanischsprachige Publikum verzauberte, gelang ihr 2015 nach ihrem Umzug nach L.A. der internationale Durchbruch mit Filmen wie "Knock Knock", "Blade Runner 2049" und James Bond 007: Keine Zeit zu sterben. Nun will Ana in dem neuen Film "Blonde" als Popikone Marilyn Monroe die Zuschauer begeistern.

Die Filmbiografie "Blonde" beruht auf dem gleichnamigen Roman von Joyce Carol Oates, der im Jahr 1999 den Buchmarkt erobert hatte. Jetzt veröffentlichte der Streamingdienst Netflix den ersten Trailer, der einen ersten Einblick in Anas Rolle als Marilyn liefert: In dem Schwarz-Weiß-Clip bekommt man die 34-Jährige als die bereits verstorbene Schauspielerin zu sehen, die immer noch als das Sexsymbol des 20. Jahrhunderts gilt. Doch das Leben im Rampenlicht hatte auch seine Schattenseiten: So zeigt das kurze Video, wie es Marilyn damit erging, täglich darum zu kämpfen, als vollwertige Schauspielerin und nicht nur als Sexsymbol anerkannt zu werden.

Eine Sache wird in den wenigen Minuten des Trailers jedoch klar: Ana wird der Rolle der einstigen Popikone definitiv gerecht. Das geht auch aus den Kommentaren des Trailers auf YouTube hervor, so heißt es zum Beispiel: "Ana de Armas ist in jeder Hinsicht spektakulär. Ich würde ihr einen Oscar voraussagen." Ein anderer User schrieb: "Ich bin so begeistert, dass Ana de Armas eine so gute Rolle bekommen hat." Der Film wird am 23. September auf Netflix erscheinen.

