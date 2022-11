Marilyn-Monroe-Kleid: Kim Kardashian rechnete schon mit Hate

Diese Aktion von Kim Kardashian (42) kam nicht überall gut an. Bei der Met Gala lief sie in dem Glitzerkleid von Marilyn Monroe (✝36) auf, das die Popikone 1962 bei ihrem legendären Geburtstagsständchen für den damaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy (✝46) getragen hatte. Um in das Dress zu passen, unterzog sich Kim einer Radikaldiät und soll das Kleid zudem auch noch beschädigt haben, wofür sie viel Kritik erntete. Doch mit solchen negativen Reaktionen hat sie schon vorab gerechnet.

"Ich bin ein bisschen nervös, dass einige Leute mich hassen und sagen: 'Wie kann sie es wagen, in Marilyns Kleid zu schlüpfen'", gestand Kim in der aktuellen Folge The Kardashians, die vor der Gala aufgezeichnet wurde. Sie könne diese negativen Stimmen aber auch verstehen. "All das – das Abnehmen, das 30-stündige Färben der Haare, das Verlassen des Hotels im Bademantel, die Anreise, das Umziehen auf dem roten Teppich, der Gang zum roten Teppich, das erneute Umziehen in eine Nachbildung des Kleides, weil wir es nicht riskieren können, darin zu sitzen und zu essen – all das für vielleicht zehn Minuten meines Lebens", zeigte sich die Unternehmerin verständnisvoll.

Ihre Bewunderung für Marilyn habe sie jedoch dazu veranlasst, das Kleid trotz des ganzen Aufwands unbedingt tragen zu wollen. "Ich finde es toll, dass Marilyn ein normales Mädchen war, das es geschafft hat, die berühmteste Frau der Welt zu werden", schwärmte sie von der Schauspielerin. So ein Werdegang sei einfach "faszinierend".

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Getty Images Marilyn Monroes Kleid, das sie beim Geburtstag von John F. Kennedy trug

Getty Images Marilyn Monroe, amerikanische Filmikone

