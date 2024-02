Lame? So kommt Antonia bei "Make Love, Fake Love"-Fans an!

Hat Antonia Hemmer (23) die Fans auf ihrer Seite? Die zweite Staffel von Make Love, Fake Love ist bereits in vollem Gange. In der Kuppelshow muss die Lady, um die die Männer buhlen, vergebene Männer auf frischer Tat ertappen. In Staffel eins war Yeliz Koc (30) das nicht gelungen – Max Bornmann ging bei ihr auf Tuchfühlung, war aber eigentlich mit Luisa zusammen. Ihren Posten ersetzt in der zweiten Runde Antonia – doch wie finden die Fans sie als neue Herzensdame in der "Make Love, Fake Love"-Villa?

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 21. Februar, 13 Uhr] kommt Antonia bei den Lesern bisher recht gut an. Von insgesamt 980 Teilnehmern finden 611 (62,3 Prozent) sie supersympathisch. 369 (37,7 Prozent) Fans können bisher hingegen noch nicht so viel mit ihr anfangen. Auf Instagram zeigen sich viele ihr gegenüber eher skeptisch. "Was ich bisher von ihr gesehen habe, gefällt mir nicht wirklich! Aber ich gebe ihr eine Chance, ich bin gespannt", merkt beispielsweise ein User an. Einen anderen haut die Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin bisher auch noch nicht so aus den Socken: "Mochte sie, hab sie vorher in Schutz genommen, aber in solchen Formaten will ich nicht so eine emotionale Heulkönigin sehen."

Hinter Antonia liegt mit Patrick Romer (28) eine turbulente Beziehung. Deswegen habe die 23-Jährige aber keine Angst, sich auf neue Männer einzulassen. "Ich war froh, dass so viele tolle Männer dabei waren und ich mich nach kurzer Zeit auch gut fallen lassen konnte", erklärte sie im Promiflash-Interview. Patrick spiele in ihrem Leben keine Rolle mehr.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Februar 2023

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

