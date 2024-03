Erster Nachwuchs: Sharon Trovato verrät das Babygeschlecht!

Sie lüftet das Geheimnis. Nach ihrer Trennung von Severino Seeger (37) ist Sharon Trovato (32) seitdem vergangenen Jahr wieder neu verliebt: Mit ihrem Partner Orkun scheint die TV-Detektivin überglücklich zu sein. Vor wenigen Wochen teilten die beiden zuckersüße Neuigkeiten im Netz: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Bisher hielten sie sich mit Details dazu noch zurück – doch jetzt verraten Sharon und Orkun das Geschlecht ihres Kindes!

Auf Instagram teilt die 32-Jährige nun ein Video ihrer Gender-Reveal-Party. Dort wurde auf ganz besondere Weise das Geschlecht ihres Babys enthüllt: Zwei Freunde, verkleidet als Babymädchen und Babyjunge, kämpften offenbar gegeneinander – als der in Blau gekleidete Junge gewann, wurden blaue Rauchkanonen gezündet. "Es ist ein Junge", berichtet Sharon ihrer Community voller Vorfreude.

Freunde, Fans und Kollegen der Reality-TV-Bekanntheit freuen sich total für sie. "Oh, ein kleiner Prinz" und "Mega schön und süß, wie ihr die Babyparty gemacht habt", lauten zwei begeisterte Fan-Kommentare. Eine Bekannte merkt an: Das habe ich doch gesagt. Weil du so schön aussiehst, denn ein Mädchen klaut die Schönheit der Mami."

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato im Mai 2021

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato Babygeschlecht-Bekanntgabe

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato mit ihrem Freund

Wie findet ihr die Art und Weise, wie Sharon Trovato das Geschlecht ihres Babys enthüllt hat? Total süß und einfallsreich! Na ja. Ich finde das etwas unpassend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



