Familienglück mit neuem Freund: Sharon Trovato ist schwanger

Sharon Trovato (32) ist in freudiger Erwartung! Nach ihrer Trennung von Severino Seeger (37) war es ziemlich ruhig um das Liebesleben der einstigen TV-Detektivin geworden. Im April des vergangenen Jahres deutete sie an, wieder vergeben zu sein. Wenige Monate später teilte sie dann ein erstes Turtelfoto. Mit Orkun D'Goku hat sie offenbar endlich ihren Mister Right gefunden: Sharon und ihr Partner bekommen ein Baby!

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Partner vor dem Spiegel posiert. Beide legen jeweils eine Hand auf ihren Bauch, der sichtlich gewölbt ist. In der Bildunterschrift bestätigt Sharon mit den Hashtags #mommytobe dann, dass sie tatsächlich Mutter wird.

Sharons Fans sind von den Schwangerschafts-News ganz aus dem Häuschen. Aber auch ihre Eltern teilten unter dem Beitrag bereits rührende Kommentare. "Na endlich, alles Gute", schrieb ihr Vater Jürgen (61). Mama Marta fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir Opa und Oma werden."

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato mit ihrem Freund

Instagram/sharon_trovato_official Sharon Trovato im Februar 2022

